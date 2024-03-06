Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

«Легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодёжи», — написал Путин.

Он также отметил гражданскую позицию Терешковой, общественную и законотворческую деятельность. Путин пожелал Терешковой доброго здоровья и, пользуясь случаем, поздравил ее с наступающим Международным женским днем.

Валентина Терешкова родилась в 1937 году. В 1963 году она стала первой в мире женщиной-космонавтом, является Героем Советского союза и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

До этого президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского государства поздравил коллегу с юбилеем.

Ранее начались съемки фильма о подготовке Валентины Терешковой к полету в космос.