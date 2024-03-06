Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Путин поздравил Терешкову и отметил ее вклад в развитие космонавтики

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

«Легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодёжи», — написал Путин.

Он также отметил гражданскую позицию Терешковой, общественную и законотворческую деятельность. Путин пожелал Терешковой доброго здоровья и, пользуясь случаем, поздравил ее с наступающим Международным женским днем.

Валентина Терешкова родилась в 1937 году. В 1963 году она стала первой в мире женщиной-космонавтом, является Героем Советского союза и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

До этого президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского государства поздравил коллегу с юбилеем.

Ранее начались съемки фильма о подготовке Валентины Терешковой к полету в космос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами