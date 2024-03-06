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Названа миссия китайского посланника по Украине

SCMP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй оценит возможность переговоров РФ и Украины

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Александр Вильф/РИА Новости

В ходе своего европейского турне специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй будет оценивать возможность для Пекина выступить посредником между Россией и Украиной. По информации газеты South China Morning Post (SCMP), такую миссию Ли Хуэй получил.

Планируется, что Ли Хуэй выяснит перспективы переговоров между Москвой и Киевом, а также проанализирует изменение позиции европейских стран относительно конфликта. Согласно мнению экспертов, Украина серьезно рассматривает возможную роль Китая в урегулировании конфликта, в отличие от официальных лиц других европейских стран.

2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии начал свое посещение России, после чего направится в Бельгию, Польшу, Германию, Францию и на Украину. Основная цель поездки — поиск политического решения конфликта.

Ранее Ли Хуэй заявил о готовности Китая продолжать содействовать переговорам между Россией и Украиной для урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Китай готов выступить посредником и помочь сторонам достичь консенсуса.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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