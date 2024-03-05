Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером во вторник, 5 марта, прибыл в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рамках визита главы МАГАТЭ в Россию состоится ряд встреч на высоком уровне. В числе тем будут обсуждения дальнейшего взаимодействия Российской Федерации с агентством. Кроме того, запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты президента РФ Владимира Путина и Гросси не исключены.

В феврале Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию. Он прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников агентства и представителей Минобороны Российской Федерации. Целью этого визита стало содействие обеспечению защиты станции и предотвращению радиологической аварии.

Ранее глава МАГАТЭ заявил об улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.