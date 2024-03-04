В Совбезе РФ назвали самую враждебную России страну мира

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов заявил, что Великобритания является самым враждебным России государством. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Совбеза, Британия на протяжении 300-400 лет пытается ограничить Россию, ограничить ее влияние и экономическую мощь — «сделать все для того, чтобы Россия сидела на задворках Европы».

«Неважно, касается эта политика Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации — все одно и то же», — добавил он.

В феврале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству России и ее гражданам пора начать мстить Западу во всех сферах, где это возможно.

По его словам, западные страны являются врагами для России. В связи с этим Медведев призвал системно и максимально открыто создавать трудности для США и их союзников в той или иной области.

До этого Медведев заявил, что Великобритания «была, есть и будет вечным врагом России».

Ранее Медведев рассказал, где «окопались» «враги» России.