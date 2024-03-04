Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ назвали самую враждебную России страну мира

Член Совбеза РФ Иванов: Британия является самым враждебным России государством

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов заявил, что Великобритания является самым враждебным России государством. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Совбеза, Британия на протяжении 300-400 лет пытается ограничить Россию, ограничить ее влияние и экономическую мощь — «сделать все для того, чтобы Россия сидела на задворках Европы».

«Неважно, касается эта политика Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации — все одно и то же», — добавил он.

В феврале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству России и ее гражданам пора начать мстить Западу во всех сферах, где это возможно.

По его словам, западные страны являются врагами для России. В связи с этим Медведев призвал системно и максимально открыто создавать трудности для США и их союзников в той или иной области.

До этого Медведев заявил, что Великобритания «была, есть и будет вечным врагом России».

Ранее Медведев рассказал, где «окопались» «враги» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами