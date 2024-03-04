Депутат Госдумы рассказал о причинах ослабления поддержки Зеленского на Западе

Политические партнеры президента Украины Владимира Зеленского начали дистанцироваться от него, осознавая «токсичность» политика для своих рейтингов. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, Зеленский заметно раздражает западных политиков как своей «попрошайнической манерой, заискивающими глазами», так и наглостью высказывания просьб о помощи.

«Зеленский (…) требует от европейских стран работать на него в ущерб их благосостоянию и экономической независимости», — подчеркнул Шеремет.

4 марта в ЕС опровергли слова Зеленского о миллионе бесплатных снарядов для ВСУ: часть из них необходимо купить.

В тот же день сенатор США Джеймс Вэнс призвал тратить деньги на американцев вместо Украины.

Ранее эксперт назвал причины сокращения западной помощи Киеву.