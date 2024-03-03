В МВД Белоруссии заявили, что следующая революция будет «TikTok-революцией»

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии генерал-майор Геннадий Казакевич заявил, что следующая революция будет «TikTok-революцией». Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.

Журналистка Ольга Коршун, бравшая интервью у Казакевича, заметила, что следующий этап революции, и речь при этом идет не только про Белоруссию, а про весь мир в целом, будет совершен при помощи искусственного интеллекта. По ее словам, сегодня сервис TikTok продемонстрировал, что можно спрограммировать не только голос человека, но и создать его виртуальное изображение. Поэтому обычный человек может и не разобраться, где реальный политик или общественный деятель, а где прототип, созданный искусственным интеллектом.

Генерал Казакевич на это ответил, что его коллеги из Главного управления по борьбе с организованной преступностью считают, что следующая революция будет «революцией TikTok». Так, год назад в России «по щелчку в TikTok» 40 тысяч молодых людей вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. Здесь искусственный интеллект и нейросети используются в качестве технологий для деструктивных действий, для совершения революции.

Замглавы МВД подчеркнул, что противодействовать технологиям можно только с помощью технологий. Поэтому белорусские правоохранители активно перенимают имеющийся зарубежный опыт, разрабатывая свои методы борьбы, начиная от информационного противодействия и заканчивая противодействием в социальных сетях и популярных мессенджерах.

До этого сообщалось, что в Британии родители требуют ввести запрет на использование смартфонов и соцсетей для детей.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.