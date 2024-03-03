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В Германии могут возбудить дело из-за перехвата разговора офицеров

Писториус: в ФРГ могут возбудить дело из-за перехвата разговора офицеров

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Global Look Press

Глава минобороны Германии Борис Писториус не стал исключать, что генпрокуратура страны может возбудить уголовное дело из-за перехвата разговора высокопоставленных военных. Об этом сообщает издание ZDF.

«Насколько я знаю, пока Генпрокуратура не возбудила дело. Я уверен, что если будут обнаружены отправные точки, свидетельствующие о противоправных действиях, то компетентные органы, конечно, начнут расследование», — сказал Писториус.

До этого Писториус заявил, что обсуждение немецкими офицерами передачи ракет Taurus Украине не означает, что Киев получит снаряды. Глава минобороны пояснил, что военные разговаривали о «различных сценариях», некоторые из которых предполагали отправку Украине Taurus, однако на деле она еще не утверждена. Писториус также назвал утечку беседы офицеров частью «информационной войны России» и выразил надежду, что первые результаты расследования по факту «слива» появятся уже в начале следующей недели.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и якобы планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что утечка разговора немецких офицеров говорит о непрофессионализме армейской элиты ФРГ.

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