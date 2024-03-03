В Турции указали на пределы военных возможностей России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей в противостоянии, поэтому необходимо инициировать диалог о мире. Его слова приводит ТАСС.

«Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня», — подчеркнул Фидан.

Он подчеркнул, что Турция не ведет речь о признании «оккупированных территорий» Украины, однако Анкара убеждена, что на данном этапе «пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предложила РФ и Украине площадку для переговоров. Он подчеркнул, что Анкара поддерживает мирный план Зеленского, состоящий из 10 пунктов.

По словам президента Турции, участие обеих сторон в переговорах является необходимым условием успеха мирных инициатив по Украине.

Ранее в МИД РФ прокомментировали заявления Зеленского о мирных планах.