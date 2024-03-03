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В МИД РФ прокомментировали заявления Зеленского о мирных планах

МИД РФ: стремление Зеленского монополизировать мирные планы контрпродуктивно

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Александр Кряжев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Стремление Зеленского при поддержке запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно! Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие», — отметил Мирошник.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предложила РФ и Украине площадку для переговоров. Он подчеркнул, что Анкара поддерживает мирный план Зеленского, состоящий из 10 пунктов.

По словам президента Турции, участие обеих сторон в переговорах является необходимым условием успеха мирных инициатив по Украине.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявлял, что мира на Украине нельзя достичь без участия в переговорах президента России Владимира Путина.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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