Хуситы рассказали, как Британия может получить затонувший в Красном море сухогруз

Глава Высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мохаммед Али аль-Хути возложил ответственность за удары по британскому судну Rubymar в Аденском заливе на премьер-министра страны Риши Сунака. Он также поставил ультиматум Британии по доступу к судну, пишет Sky News.

Мохаммед Али аль-Хути заявил, что у премьер-министра есть «шанс вернуть Rubymar», если он добьется, чтобы грузовики с гуманитарной помощью попали на территорию сектора Газа.

2 марта стало известно, что атакованный в феврале сухогруз Rubymar затонул вечером 1 марта в Красном море.

19 февраля сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате чего оно получило серьезные повреждения.

До этого повстанцы-хуситы из организации «Ансар Аллах» выпустили шесть ракет по двум торговым судам в Красном море и Аденском заливе, один корабль получил повреждения.

Ранее стало известно, что перевозил затонувший в Красном море сухогруз Rubymar.