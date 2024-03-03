Стало известно, что перевозил затонувший в Красном море сухогруз Rubymar

Британский сухогруз Rubymar, который затонул в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», перевозил около 21 тыс. тонн удобрений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«Порядка 21 тыс. тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, которые перевозило судно, представляют риск для окружающей среды в Красном море», — отметили в ведомстве.

2 марта стало известно, что атакованный в феврале сухогруз Rubymar затонул вечером 1 марта в Красном море.

19 февраля сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате чего оно получило серьезные повреждения.

До этого повстанцы-хуситы из организации «Ансар Аллах» выпустили шесть ракет по двум торговым судам в Красном море и Аденском заливе, один корабль получил повреждения.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.