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В словах Сежурне увидели критику политики Германии в отношении Украины

Spiegel: глава МИД Франции Сежурне мягко раскритиковал Германию из-за Украины

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Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне указал на «различную степень поддержки» Украины со стороны Парижа и Берлина, в том числе в сфере крылатых ракет. Он подчеркнул, что это «не драма», поскольку страны преследуют цель помочь Киеву, однако его слова можно рассматривать «как признак того, что Франция считает, что помогает Украине больше, чем Германия», пишет Der Spiegel.

Как следует из текста, «в словах Сежурне можно прочесть мягкую критику Франции в отношении позиции по войскам Запада на Украине», поскольку он указал, что все, что Запад исключал в определенный момент времени, впоследствии было сделано для Украины.

В ряде формулировок глава МИД Франции «владеет довольно тонким клинком», отмечается в материале.

«Если вы услышите, как за две недели до встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что в ближайшие пять лет мы, вероятно, будем в состоянии войны с Россией, то, по нашему мнению, следует сделать выводы из этого», — сказал Сежурне.

До этого министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж призывает другие страны Евросоюза последовать значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы «российского вторжения» в страны НАТО.

Ранее издание Politico рассказало об открытой вражде между Шольцем и Макроном из-за Украины.

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