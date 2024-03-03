Трампу прогнозируют победу в штате Айдахо

Бывший президент США Дональд Трамп победил на партийном голосовании (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов. Прогноз об этом публикует Assosiated Press.

В публикации отмечается, что Байден набирает 84,6% голосов, его конкурентка, бывший постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли поддержали только 13,5 избирателей.

До этого стало известно, что Трамп получит 100% голосов делегатов от штата Миссури на предстоящий съезд Республиканской партии по итогам прошедших партийных собраний (кокусов) в регионе.

До этого стало известно, что менее 20% граждан Соединенных Штатов поддерживают Джо Байдена на посту президента страны.

Отмечается, что Байден пользуется поддержкой лишь у 17% зарегистрированных американских избирателей. При этом среди молодежи от 18 до 29 лет это значение составило 8%, а среди граждан от 30 до 44 лет — только 7%.

61% американцев не поддерживает Байдена. 65% граждан США считают, что США находятся на неверном направлении своего развития.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.