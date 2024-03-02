Папа Римский провел аудиенцию с Шольцем

Папа Римский Франциск в Ватикане принял канцлера ФРГ Олафа Шольца на аудиенции, в ходе которой обсуждалось прекращение боевых действий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Отмечается, что после аудиенции Шольц провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином о обсудил с ним «хорошие отношения и плодотворное сотрудничество между Святым престолом и Германией, подчеркивающие важность христианской веры в немецком обществе».

«Особое внимание было затем уделено конфликтам на Украине, в Израиле и Палестине и вытекающей приверженности миру в неустанном поиске дипломатического решения, которое привело бы к скорейшему прекращению боевых действий», — говорится в сообщении Святого престола.

До этого стало известно, что папа Римский Франциск воздерживается от активной деятельности из-за гриппа. 24 февраля аудиенции у Франциска были временно отменены из-за недомогания понтифика.

Ранее папа Римский заявил, что считает недопустимыми религиозные гонения в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).