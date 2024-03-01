Нидерланды и Украина заключили соглашение по безопасности на 10 лет

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове, передает RTL.

«Сделка включает соглашения о военной поддержке и улучшении оборонной промышленности Украины и киберустойчивости»,— говорится в сообщении.

В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

До этого нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) создала петицию с призывом не допустить отправки военнослужащих королевства в зону украинского конфликта. Соответствующая петиция была опубликована вечером 28 февраля. При этом всего за час с момента размещения коллективного обращения в сети его подписали более 10 тыс. человек. Также авторы коллективного обращения подчеркнули, что сейчас как никогда важно призывать стороны конфликта к миру.

Ранее в Амстердаме прошла акция протеста против поставок оружия в зону украинского конфликта.