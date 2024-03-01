Турция призвала к поиску путей для диалога России и Украины

МИД Турции считает необходимым поиск путей для организации диалога между Москвой и Киевом. Об этом сообщил глава ведомства Хакан Фидан, его слова приводит ТАСС.

«Нам нужно всерьез заняться поиском путей, чтобы сблизить стороны и наладить диалог», — заявил министр, отметив, что конфликт на Украине идет уже третий год.

Кроме того, Фидан подчеркнул, что параллельно Турция работает над безопасностью судоходства в акватории Черного моря.

До этого помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявлял, что российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение.

28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара предложила России и Украине площадку для переговоров. Эрдоган подчеркивал, что участие обеих сторон в переговорах является необходимым условием успеха мирных инициатив по Украине. Заявление президента Турции было сделано в Албании, на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

Ранее на Украине сообщили, что все используемые ВСУ зенитные ракеты получены от Запада.