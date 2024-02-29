В Киеве сообщили, что все используемые ВСУ зенитные ракеты получены от Запада

Все используемые Вооруженными силами Украины зенитные ракеты получены от Запада, у страны нет собственного производства таких ракет. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Его слова приводит «Украинская правда».

По его словам, поэтому по мере расходования ракет Запад должен поставлять их Украине.

«В то же время всегда они будут дефицитными для нас», — сказал Игнат.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил французскому телевидению, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи истребителей Mirage 2000.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж примет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.