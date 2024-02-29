Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Киеве сообщили, что все используемые ВСУ зенитные ракеты получены от Запада

Полковник Игнат: все используемые ВСУ зенитные ракеты получены от Запада

close
100%
Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Все используемые Вооруженными силами Украины зенитные ракеты получены от Запада, у страны нет собственного производства таких ракет. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Его слова приводит «Украинская правда».

По его словам, поэтому по мере расходования ракет Запад должен поставлять их Украине.

«В то же время всегда они будут дефицитными для нас», — сказал Игнат.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил французскому телевидению, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи истребителей Mirage 2000.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж примет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами