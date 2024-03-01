Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии

Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хочет расширять сотрудничество с блоком НАТО для борьбы с «потенциальной российской агрессией». Об этом написало агентство Bloomberg.

Глава государства заявил, что Финляндия должна стать активным членом НАТО, чтобы «держать соседнюю Россию на расстоянии».

До этого президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении. Он пояснил, что такое решение связано со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

В конце февраля стало известно, что церемонию вступления Швеции в НАТО отложили на неопределенный срок. По данным Bloomberg, изначально церемония вступления Швеции в Североатлантический альянс была запланирована на 1 марта, однако дата была предварительная.

26 февраля парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом страны на пять лет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.