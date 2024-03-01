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На Украине обвинили Порошенко в попытке срыва евроинтеграции

Вице-премьер Украины Стефанишина обвинила Порошенко в срыве евроинтеграции

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Piotr Molecki/AP

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в попытках срыва интеграции страны в ЕС из-за письма политика еврокомиссару по вопросам расширения ЕС и политике добрососедства Оливеру Варгеи о недопуске оппозиции за границу. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на вице-премьера.

«Считаю проявлением наивысшего цинизма обращение к еврокомиссару по вопросам расширения, фактически, с призывом остановить дальнейшее движение Украины (на пути евроинтеграции. — Прим. ред.) из-за личных интересов», — заявила она.

Стефанишина добавила, что упомянутое письмо Порошенко «показывает худшее» в политике современной Украины.

Как сообщает издание, в письме экс-президент просил Варгеи повлиять на правительство Украины и прекратить «дискриминационную практику невыпуска за границу».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что программа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет представлена в марте 2024 года.

Ранее в Польше высказались о последствиях вступления Украины в ЕС.

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