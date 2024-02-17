В Польше высказались о последствиях вступления Украины в ЕС

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к негативным последствиям для сельского хозяйства ряда стран ЕС. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Fakt.

«Давайте представим, что будет, если Украина вступит в Евросоюз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров… Это будет означать, что польскому сельскому хозяйству будет нанесен очень болезненный... удар», — подчеркнул политик.

Он отметил, что такого же рода «удары» получат сельхозпроизводители Румынии, Болгарии и Словакии. Миллер напомнил читателям о невозможности для европейских фермеров конкурировать с украинскими товарами.

«Если Украина хочет вступить в Европейский Союз, она должна привыкнуть к тому, что у нее не будет никаких послаблений», — добавил бывший премьер.

До этого сообщалось, что контрольные органы Польши с 12 февраля не пустили на рынок страны более ста тонн сельхозсырья и продукции с Украины после введения властями усиленного контроля качества на границе по требованию протестующих фермеров.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.