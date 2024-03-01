В США усомнились в праве Украины просить поддержки у Запада

Украина не имеет права просить финансовой и военной поддержки у США, Вашингтон потратил боле двух лет на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ему необходимо сделать акцент на урегулировании конфликта. Об этом в статье для American Conservative заявил экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Украина сохранила свой суверенитет и независимость. Тем не менее война разрушает будущее этой страны. Конечно, украинцы вольны продолжать воевать, вечно, если захотят. Но они не имеют права на американскую поддержку для этого. Вашингтон потратил два года на финансирование войны. Вашингтону пора сделать акцент на установлении мира», — говорится в сообщении издания.

Он обратил внимание на то, что ВСУ теряют свои позиции на поле боя, несмотря на поддержку, оказываемую Западом, в первую очередь США. В этой связи администрации президента США Джо Байдена нужно урегулировать конфликт.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее после сдачи Авдеевки.

Ранее в НАТО пообещали, что Украина однажды станет членом альянса.