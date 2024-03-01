Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США усомнились в праве Украины просить поддержки у Запада

American Conservative: Украина не имеет права просить помощи у США

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

Украина не имеет права просить финансовой и военной поддержки у США, Вашингтон потратил боле двух лет на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ему необходимо сделать акцент на урегулировании конфликта. Об этом в статье для American Conservative заявил экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Украина сохранила свой суверенитет и независимость. Тем не менее война разрушает будущее этой страны. Конечно, украинцы вольны продолжать воевать, вечно, если захотят. Но они не имеют права на американскую поддержку для этого. Вашингтон потратил два года на финансирование войны. Вашингтону пора сделать акцент на установлении мира», — говорится в сообщении издания.

Он обратил внимание на то, что ВСУ теряют свои позиции на поле боя, несмотря на поддержку, оказываемую Западом, в первую очередь США. В этой связи администрации президента США Джо Байдена нужно урегулировать конфликт.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее после сдачи Авдеевки.

Ранее в НАТО пообещали, что Украина однажды станет членом альянса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами