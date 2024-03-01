В НАТО пообещали, что Украина однажды станет членом альянса

Заместитель генсека НАТО Йенса Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что Украина рано или поздно может стать членом альянса, однако на данный момент сложно сказать, когда это может произойти. Об этом он заявил в интервью газете El Pais.

«Мы не можем сказать, когда это произойдет, но однажды суверенная Украина станет частью НАТО и ЕС», — отметил замгенсека НАТО.

Он еще раз подчеркнул, что у Североатлантического альянса нет планов по вводу войск на территорию Украины. По его словам, в НАТО намерены продолжить поддержку Украины и при этом избегать прямого столкновения с войсками РФ.

До этого украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что решение о приглашении Киева в НАТО зависит от США и Германии.

По словам Зеленского, все западные партнеры поддерживают Украину в предоставлении приглашения в НАТО и все считают, что в будущем Киев станет участником Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле.