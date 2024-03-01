Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом

Проблемы нынешнего американского лидера Джо Байдена не связаны с его возрастом, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Мнение политика приводит канал Fox News.

«У Байдена есть некоторые трудности, но дело не в возрасте, потому что я знаю много людей, которые намного старше его и которые на 100% более сообразительны», — сказал Трамп.

По словам Трампа, опасно давать вести переговоры с другими странами такому политику, как Байден.

До этого Трамп прошел тест на когнитивные способности, после чего призвал сделать то же самое действующего главу Белого дома Джо Байдена. Бывший президент отметил, что сам сдавал тест дважды, при этом оба раза без ошибок. Политик уверен, что все президенты и претенденты на этот пост должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

На днях предвыборный штаб Дональда Трампа обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот «преследует» бывшего президента США до границы с Мексикой, пытаясь снять с себя ответственность за миграционный кризис.

Ранее Трамп обвинил Байдена в завозе сумасшедших в страну.