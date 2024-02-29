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Трамп обжаловал запрет на голосование в Иллинойсе

The Hill: Трамп обжаловал исключение из избирательных бюллетеней в Иллинойсе

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Mike Segar/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал апелляцию на решение судьи Иллинойса об исключении его из избирательных бюллетеней штата. Об этом сообщает издание The Hill.

Отмечается, что окружной судья Трейси Портер распорядилась, чтобы избирательная комиссия Иллинойса исключила Трампа из предварительных выборов 19 марта из-за его роли в событиях в Капитолии 6 января 2021 года.

Команда юристов Трампа подала апелляцию в Апелляционный суд штата Иллинойс с просьбой отменить решение судьи. После этого Портер приостановила исполнение своего приказа до 1 марта, чтобы позволить адвокатам Трампа обжаловать дело.

Юристы экс-президента утверждают, что включение имени Трампа в избирательный бюллетень снизит риск «замешательства избирателей» перед первичными выборами в штате.

До этого Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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Выборы в США — 2024
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