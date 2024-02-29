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В Техасе шериф обвинил Байдена в политике открытой границы

РИА Новости: техасский шериф обвинил Байдена в политике открытой границы

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Eric Gay/AP

Шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе. Об этом техасец заявил в интервью РИА Новости.

«Прямо сейчас проводится политика «мы вас впустим и не будем задавать вопросы», – сказал собеседник агентства. По его словам, Клинтон, Буш, Обама и Трамп добивались прогресса в пограничной безопасности, возводя пограничную стену.

Шериф призвал Байдена сделать заявление о недопустимости незаконного проникновения на территорию США.

Отмечается, что Байден в четверг, 29 февраля, посещает американо-мексиканскую границу, чтобы реабилитироваться за миграционный кризис.

В январе Верховный суд (ВС) США постановил убрать колючую проволоку вдоль южной границы Техаса, которую разместили власти штата.

В след за этим член палаты представителей Чип Рой, республиканец от штата Техас, призвал местных чиновников игнорировать постановление суда.

Ранее Техас решил усилить границу с Мексикой в борьбе с мигрантами.

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