Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, какие города отойдут России в украинском конфликте

Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Харьков и Одессу

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще несколько городов, включая Одессу и Харьков в случае, если вооруженный конфликт не прекратится немедленно. Об этом он сообщил в интервью You Tube – каналу Dialogue Works.

«Появляется все больше признаков, что этот вооруженный конфликт не кончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими», — подчеркнул Риттер.

По оценке бывшего разведчика, Украина рискует потерять около 20% территории к лету 2024 года, если продолжит слушать западные страны.

До этого Риттер рассказал YouTube-каналу Gegenpol, что ВС РФ активно уничтожают украинских операторов беспилотников, тем самым лишая ВСУ эффективной беспилотной авиации.

По словам бывшего американского военного, российские подразделения быстро привыкли к массовому использованию дронов украинской армией и нашли способ с ними бороться.

Ранее на Украине пообещали гражданство иностранным наемникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами