Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще несколько городов, включая Одессу и Харьков в случае, если вооруженный конфликт не прекратится немедленно. Об этом он сообщил в интервью You Tube – каналу Dialogue Works.

«Появляется все больше признаков, что этот вооруженный конфликт не кончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими», — подчеркнул Риттер.

По оценке бывшего разведчика, Украина рискует потерять около 20% территории к лету 2024 года, если продолжит слушать западные страны.

До этого Риттер рассказал YouTube-каналу Gegenpol, что ВС РФ активно уничтожают украинских операторов беспилотников, тем самым лишая ВСУ эффективной беспилотной авиации.

По словам бывшего американского военного, российские подразделения быстро привыкли к массовому использованию дронов украинской армией и нашли способ с ними бороться.

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