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На Украине пообещали гражданство иностранным наемникам

МВД Украины: воюющие в рядах ВСУ наемники смогут получить гражданство

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Mstyslav Chernov/AP

Воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранные наемники вместе с семьями смогут получить гражданство республики. Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Клименко заявил, что на данный момент власти Украины уже приняли ряд необходимых постановлений.

«Более того, все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание на Украине, они все действительны, даже если сроки вышли», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский своим указом разрешил гражданам других стран проходить службу в национальной гвардии республики.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что иностранные граждане, принимающие участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников, являются законной целью для Вооруженных сил РФ. По словам эксперта, Москва постепенно приближается к окончательному решению украинского вопроса. В частности, речь идет о полном уничтожении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент Чехии разрешил 20 гражданам присоединиться к ВСУ.

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