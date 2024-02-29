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План нападения РФ на НАТО объяснили подготовкой стран ЕС к обострению ситуации

Политолог Михайлов: лидеры стран ЕС готовят жителей к ошибкам руководства

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Mindaugas Kulbis/AP

Публикации в западных СМИ о возможном «нападении» России на НАТО связаны с желанием руководства стран Евросоюза подготовить жителей к своим ошибкам, считает политолог Евгений Михайлов. Европейские политики активно обостряют отношения с Россией, предупредил он в беседе с телеканалом «360».

Заявления об угрозе со стороны России эксперт назвал бредовыми, подчеркнув, что они не приведут к началу боевых действий. По его мнению, США рано или поздно решат наладить с Россией диалог и оставят Брюссель в конфликте с Москвой один на один.

«У лидеров стран Евросоюза обостряется шизофреническая фаза. Они говорят, что Россия нападет, хотя даже сами в это не верят. Но им же нужно оправдаться перед населением, объяснив, куда делись деньги, для чего финансировалась Украина», — считает Михайлов.

Россия ни на кого не нападет, но при необходимости даст достойный ответ, заключил политолог.

Напомним, накануне немецкое издание Bild опубликовало теоретический четырехэтапный план возможного нападения России на НАТО. В Госдуме его назвали выдумкой и бреднями, а германский политик объяснил публикацию успехами России в спецоперации.

Военный аналитик ранее раскрыл стратегию России в случае прямого конфликта с НАТО.

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