План нападения РФ на НАТО объяснили подготовкой стран ЕС к обострению ситуации

Публикации в западных СМИ о возможном «нападении» России на НАТО связаны с желанием руководства стран Евросоюза подготовить жителей к своим ошибкам, считает политолог Евгений Михайлов. Европейские политики активно обостряют отношения с Россией, предупредил он в беседе с телеканалом «360».

Заявления об угрозе со стороны России эксперт назвал бредовыми, подчеркнув, что они не приведут к началу боевых действий. По его мнению, США рано или поздно решат наладить с Россией диалог и оставят Брюссель в конфликте с Москвой один на один.

«У лидеров стран Евросоюза обостряется шизофреническая фаза. Они говорят, что Россия нападет, хотя даже сами в это не верят. Но им же нужно оправдаться перед населением, объяснив, куда делись деньги, для чего финансировалась Украина», — считает Михайлов.

Россия ни на кого не нападет, но при необходимости даст достойный ответ, заключил политолог.

Напомним, накануне немецкое издание Bild опубликовало теоретический четырехэтапный план возможного нападения России на НАТО. В Госдуме его назвали выдумкой и бреднями, а германский политик объяснил публикацию успехами России в спецоперации.

Военный аналитик ранее раскрыл стратегию России в случае прямого конфликта с НАТО.