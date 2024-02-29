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В Совфеде заявили о готовности России поддержать Приднестровье

Сенатор Чижов: РФ готова поддержать Приднестровье пропорционально вызовам

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил, что Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную имеющимся вызовам. Его слова в кулуарах Гостиного двора передает РИА Новости.

По словам Чижова, обращение Приднестровью основано не на пустом месте.

«Политика нынешнего прозападного руководства Молдавии во главе с Майей Санду всячески подталкивала эту ситуацию, это целенаправленные действия. Ясно, что их не в Кишиневе придумали, а на Западе. Так что будем реагировать соответственно», — сказал он.

28 февраля глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявлял, что республика обращается к России за помощью в дипломатическом урегулировании конфликта с Молдавией. Дипломат добавил, что Тирасполь рассчитывает на то, что Россия при своих действиях будет помнить о том, что из почти полумиллиона населения Приднестровья 200 тыс. жителей имеют российское гражданство.

Пресс-секретарь кабинета министров Даниэл Водэ заявлял, что правительство Молдавии не видит угрозы эскалации и дестабилизации на фоне обращения Приднестровья к России с просьбой о защите.

Ранее в НАТО не увидели последствий в случае присоединения Приднестровья к России.

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