Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа от уголовного преследования

Верховный суд США примет во внимание вопрос об иммунитете бывшего президента Трампа от уголовного преследования по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юридический документ.

«Запрос о приостановлении, поданный главным судьей, направляется на рассмотрение суда. Запрос специального прокурора... удовлетворен, сосредотачиваясь на следующем вопросе: обладает ли бывший президент иммунитетом от уголовного преследования за предполагаемое преступление, связанное с его официальными действиями во время исполнения обязанностей», — сказано в официальном судебном документе.

Также отмечается, что дело будет рассмотрено на заседании после с 22 апреля 2024 года.

17 февраля сообщалось, что Суд признал Трампа виновным в мошенничестве. По данным телеканала, бывший президент США обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Трамп также не сможет запрашивать кредиты в банках штата. Суд посчитал, что бывший американский президент подделал финансовую отчетность для получения кредитов и страховки по более выгодным ставкам.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.