В Херсонской области уничтожены украинские диверсанты

Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадить морской десант на побережье Тендровской косы на юге Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами», — пишет Рогов.

Тендровская коса является островом вблизи северо-западного побережья Черного моря, и находится на фланге российских войск, которые держат оборону по реке Днепр. На севере от этого острова находится город и порт Очаков, который является базой для 73-го Морского центра ВМС Украины и других подразделений ВСУ.

До этого в Совете Федерации России был представлен законопроект о введении в стране уголовной ответственности за саботаж, совершенный в период специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.