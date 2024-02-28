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Хантер Байден приехал в конгресс США давать показания

Fox News: Хантер Байден приехал в конгресс давать показания под присягой

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын президента США Хантер Байден прибыл в конгресс для того, чтобы дать показания под присягой. Об этом сообщает Fox News.

Хантер Байден был вызван в надзорный комитет палаты представителей, где идет расследование вовлеченности американского президента в бизнес-операции своих родственников по всему миру, которые могли торговать его именем.

Сам Джо Байден и его родственники отвергают обвинения. Хантер Байден ранее дважды проигнорировал повестки в конгресс.

14 февраля 2024 года министерство юстиции США сообщило об обнаружении в телефоне сына президента фотографии, которые могут свидетельствовать о его наркотической зависимости. В отчете ведомства подчеркивалось, что на снимках можно увидеть пакетики с запрещенными веществами и инструменты для их употребления. Кадры были сделаны в конце 2018 года, уточнялось в документе.

В июне 2022 года бывшая жена Хантера Байдена выпустила мемуары, в которых заявила о наркотической зависимости экс-супруга.

Ранее Хантер Байден отказался признать вину в незаконном хранении оружия, приобретенном благодаря лжи о потреблении наркотиков.

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