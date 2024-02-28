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В Госдуме отреагировали на просьбу Приднестровья о помощи

Депутат Водолацкий заявил, что Совбез должен обсудить вопрос помощи Приднестровью

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Артем Кулекин/ИА «Новости Приднестровья»

Вопросом о помощи Приднестровью должен заняться Совет Безопасности РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Депутат считает, что непризнанная республика находится в трудной ситуации из-за внешнего давления, а задача России – помогать своим гражданам, которые там проживают.

«Сегодняшняя ситуация очень тяжелая для Приднестровья с учетом того, что на Молдавию давит Румыния, на Румынию – НАТО, для того, чтобы создать еще одну точку эскалации, точку боестолкновения рядом с той территорией или на той территории, где проживают в том числе большинство граждан Российской Федерации. Наша задача – всегда помогать, спасать наших граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Исходя из этого и обращается сегодня руководство Приднестровья по защите своих интересов, своих граждан, в том числе граждан России, которые там находятся. Учитывая, что там находится наша военная база и наши военнослужащие для поддержания безопасности и порядка, то нам необходимо выносить вопрос этого обращения на Совет Безопасности, который должен рассмотреть это заявление, принять меры какие-то реагирования, предупреждения о недопустимости тех действий и последствий. Нужно сейчас работать по дипломатическим каналам путем переговоров для того, чтобы не допустить того, что сегодня провоцируют англосаксы на данной территории», — сказал он.

По словам Водолацкого, пока непонятно, какую помощь может оказать ПМР Россия, поскольку «в обращении нет четкого посыла».

28 февраля съезд депутатов Приднестровской Молдавской Республики заявил о намерении попросить у России защиты в «условиях усиления давления Молдовы». Авторы принятой резолюции добавили, что в республике на постоянной основе проживают 220 тысяч граждан России и обратили внимание на положительный опыт российской миротворческой миссии на Днестре.

До этого глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев сообщил, что президенту Молдавии Майе Санду было отправлено семь приглашений от республики возобновить переговоры по урегулированию ситуации в регионе.

Ранее председатель парламента Приднестровья обратился к мировому сообществу с призывом не допустить превращения ПМР в гетто из-за давления со стороны Молдавии.

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