В Кремле ответили на вопрос о подготовке Россией нового «Майдана»

В Кремле отреагировали на заявление украинских спецслужб о том, что власти РФ готовят на Украине операцию «Майдан-3». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Оттуда регулярно идут важные обвинения и заявления. Поэтому мы не можем реагировать на все, но вместе с тем мы наблюдаем, что сейчас происходит на Украине», — сказал он.

Песков добавил, что внутри Украины и без российского влияния много противоречий и вопросов по легитимности руководства страны, помощь РФ в этом вопросе не нужна, поскольку «там процессы по раскачиванию, они сами вызревают изнутри».

На Украине заявляют, что проведение активной фазы этой операции намечена на период с марта по май. Таким образом, российские власти хотят расшатать ситуацию в стране, что позволит армии РФ нанести поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В СБУ заявили, что Москва прибегла к реализации плана спланированных диверсионных действий и информационных спецопераций, целью которых является срыв украинской мобилизации, «распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об усталости от Украины среди наших партнеров и союзников в мире».

Ранее украинский полковник предупредил, что Россия продолжит давить оборону ВСУ.