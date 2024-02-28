В Кремле ответили на вопрос о темах послания Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, чему будет посвящено послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Никогда мы этого всего не рассказываем. Давайте дождемся, завтра все будет сказано», — ответил представитель Кремля.

Также он рассказал журналистам, что за аккредитацией на послание обращаются и представители зарубежных СМИ, в том числе из недружественных стран. По словам Пескова, некоторые из них будут допущены на мероприятие.

28 февраля депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что ключевой темой послания президента России Владимира Путина Федеральному посланию станет поддержка семей. По ее словам, глава государства озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции.

Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, 29 февраля, в 12:00 по московскому времени. Он отмечал, что озвучит новые задачи на ближайшие шесть лет.

Ранее сенаторы рассказали, чего ждут от послания президента к Федеральному собранию.