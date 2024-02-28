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Политолог заявил о новой экономической модели России, которую представит Путин

Политолог Бобров: в послании к ФС Путин обозначит новую экономическую модель

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин представит новую экономическую модель и обозначит ее контуры, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров. Важной темой станет также объявление результатов работы всей системы публичной власти за прошедших период, предположил он в беседе с РИАМО.

Новая экономическая модель подразумевает экономику высоких зарплат, диверсификацию внешнеэкономических связей, поддержку предприятий и другие направления, объяснил эксперт. Важно, что очередное послание станет завершающем в рамках текущего президентского срока, подчеркнул политолог.

«Традиционно президент в послании значительное внимание уделяет подведению результатов, а в данном случае – итогам 2018-2024 годов», – отметил он.

В числе прочего, Путин озвучит промежуточные результаты спецоперации, вопросы поддержки военнослужащих и членов их семей, считает Бобров. Также президент обозначит основные векторы развития страны на ближайшие годы, в том числе в сфере экономики, образования, здравоохранения и других.

Таким образом, послание станет «точкой сборки для новой конфигурации системы публичной власти», считает политолог. Это необходимо, так как требуется «перестройка» с учетом новых вызовов, заключил он.

Напомним, Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ завтра, 29 февраля, в 12:00 мск. В Госдуме предположили, что основными темами станут поддержка семей, а также меры по противостоянию западным санкциям.

Ранее Геннадий Зюганов призвал Путина в послании объявить о мерах изменения структуры власти.

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