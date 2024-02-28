Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МИД Китая отреагировал на слова Макрона по Украине

МИД Китая призвал создать условия для снижения напряженности на Украине

close
100%
Andy Wong/AP

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине. Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможно размещении западных военных на Украине, передает РИА Новости.

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — заявила она.

До этого Макрон заявил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Согласно его словам, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

Экс-посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер назвал дебаты об отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украины уместными. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона «смелые, но не ошибочные».

Ранее стало известно, как французы мешают политике Макрона по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами