МИД Китая отреагировал на слова Макрона по Украине

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине. Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможно размещении западных военных на Украине, передает РИА Новости.

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — заявила она.

До этого Макрон заявил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Согласно его словам, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

Экс-посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер назвал дебаты об отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украины уместными. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона «смелые, но не ошибочные».

Ранее стало известно, как французы мешают политике Макрона по Украине.