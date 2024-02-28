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Ученый раскрыл опасность боевого яда, который хотели применить в Запорожье

Микробиолог Никулин: химическое оружие BZ может вывести из строя все подразделение

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US Army/Global Look Press

Аналог боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ – это не самое опасное из химических веществ, отметил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Это вещество временно выводит человека из строя, вызывая галлюцинации и панику, рассказал он в беседе с Tsargrad.tv.

Накануне появилась информация, что ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. По словам Никулина, опасность яда зависит от дозы – если она большая, то он может привести и к летальному исходу.

«То есть можно с помощью этого вещества вывести из строя целое подразделение», – подчеркнул микробиолог, добавив, что подобное вещество американские военные применяли во Вьетнаме.

На вооружении США химическое оружие BZ было до конца 90-х годов, затем было объявлено об уничтожении всех запасов вещества. Однако инспекторы из ООН и ОЗХО (организации по запрещению химического оружия) пи этом не присутствовали, поэтому сообщениям «остается верить на слово», заключил ученый.

Напомним, сообщалось, что в результате операции по предотвращению теракта задержаны трое граждан Украины. Изъятые препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения.

В Минобороны ранее заявили о передаче США химоружия в третьи страны.

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