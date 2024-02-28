Белоруссия заявила, что ЕС поддерживает пытающихся свергнуть власть экстремистов

Евросоюз осознанно поддерживает и финансирует экстремистов, которые патяются террористическими методами свергнуть власть в Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в МИД республики.

В дипведомстве отметили, что Брюссель поддерживает исключительно прозападных, русофобских и националистических сил. Поэтому Евросоюз осознанно поддерживает преступников, финансирует экстремистов и ориентируется на террористические способы достижения своих целей, заключили в МИД.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас его уход из политики стал бы предательством по отношению к стране. При этом белорусский лидер признал, что многим, в том числе чиновникам, он не нравится, поскольку жестко требует выполнения договоренностей и принятых президентом решений.

В воскресенье, 25 февраля, на территории Белоруссии открылись избирательные участки в рамках выборов депутатов нижней палаты парламента республики и членов местных советов депутатов. Лукашенко также принял участие в голосовании, после чего встретился с журналистами.

При этом во время мероприятия белорусский лидер сообщил о намерении принять участие в президентских выборах. Он попросил журналистов передать Западу и оппозиции, что «пойдет» на выборы в следующем году.

Ранее в Польше задержали журналиста и оператора украинского издания.