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США хотят получить от Израиля гарантии при использовании американского оружия в Газе

Axios: США требуют от Израиля гарантий по использованию своего оружия в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

США к середине марта хотят получить от Израиля письменные гарантии того, что американское оружие будет использоваться в секторе Газа с соблюдением международного права и страна разрешит гуманитарную помощь в анклав. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

В меморандуме о национальной безопасности США, опубликованном 8 февраля, говорится, что перед поставкой американского оружия страна должна дать Вашингтону «достоверные и надежные письменные гарантии», что она будет использовать любое такое оружие в соответствии с международным гуманитарным правом, отмечает портал.

Меморандум был выпущен Белым домом под давлением сенатора Криса Ван Холлена и других сенаторов, которые хотели добавить эти требования в качестве поправки к законопроекту сената о дополнительном финансировании.

Трое американских чиновников заявили Axios, что лидер большинства в сенате Чак Шумер выразил свою обеспокоенность Белому дому из-за того, что такая поправка приведет к расколу фракции демократов в палате, и попросил вместо этого принять исполнительные меры.

Официальные лица США 27 февраля официально проинформировали своих израильских коллег о новой политике и передали им проект письма, подчеркивает портал.

До этого в конгрессе раскритиковали позицию США в ООН и призвали прекратить помощь Израилю.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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