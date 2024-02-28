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Зеленский прокомментировал слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Зеленский счел «хорошим знаком» заявление Макрона об отправке войск на Украину

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил заявление главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину, оценив их положительно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Зеленский сказал, что слова французского президента о том, что отправка западных войск на Украину «не может быть исключена», являются «хорошим знаком».

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.

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