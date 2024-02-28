В РФ уверены, что США понимают последствия отправки войск стран ЕС на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не могут не понимать, чем чревата перспектива отправки их союзниками войск на Украину. Слова дипломата передает РИА Новости.

По его словам, провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям, а рассуждения об отправке собственных вооруженных сил на Украину со стороны европейских правительств подтверждают этот довод..

«Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации», — сказал Антонов.

Он добавил, что Россия и США несут особую ответственность за стратегическую стабильность, поэтому Пентагону необходимо вспомнить об азах международной политики,.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению Вашингтона, возможная отправка войск на Украину является суверенным решением третьих стран, но у США и НАТО таких планов нет.

Ранее украинские спецслужбы обвинили России в попытке организовать «Майдан-3».