Польские фермеры устроили марш на столицу

Фермеры, недовольные недостаточными действиями польского правительства вокруг ситуации с зерновым экспортом Украины, устроили «звездный марш» на Варшаву и парализовали движение в центре польской столицы. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По сообщениям телеканала, около 13.00 по московскому времени, польские аграрии начали движение к зданиям сейма и канцелярии премьер-министра Дональда Туска от здания Дворца науки и культуры. При этом сбор к месту проведении акции начался еще утром — фермеры приезжали на тракторах, а также начали запускать петарды и дымовые шашки.

В руках участники акции протеста несли плакаты и транспаранты с требованиями запретить ввоз в Польшу агропродукции с Украины. Другие фермеры, предположительно прибывшие из Вроцлава, везли на акции макет танка M1 Abrams, сделанный из сена.

Среди других требований фермеров — отказ от экологического плана ЕС по достижению к 2050 г. нулевых углеродных выбросов в атмосферу.

До этого власти Польши оправдали блокаду украинской границы.

Ранее польские фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, заблокировали движение грузовиков по трассе A2 на границе с Германией.