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В Швеции предсказали реакцию России на вступление в НАТО

Премьер Кристерссон: России не понравится вступление Швеции в НАТО

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил, что России «не понравится» вступление Стокгольма в НАТО. Его слова приводит CNN.

«Что касается России, единственное, чего мы можем с уверенностью ожидать, это то, что им не понравится, что Швеция стала членом НАТО. Им также не понравилось, что Финляндия стала членом НАТО», — заявил Кристерссон.

С его точки зрения, «амбиции России ограничить расширение НАТО привели к обратным результатам».

«Швеция оставляет позади 200 лет нейтралитета и неприсоединения. Это большой шаг, и к нему следует отнестись серьезно, но это также очень естественный шаг, который мы делаем. Членство в НАТО означает, что теперь мы возвращаемся домой, к большому количеству демократий», — сказал премьер-министр Швеции.

До этого парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. За одобрение документа проголосовали 188 депутатов, против — шесть депутатов.

После нескольких месяцев промедления Венгрия стала последней страной из 31 члена альянса, ратифицировавшей вступление в НАТО Швеции.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.

Ранее шведский премьер оценил решение парламента Венгрии по заявке Стокгольма в НАТО.

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