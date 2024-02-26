Шведский премьер оценил решение парламента Венгрии по заявке Стокгольма в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал 26 февраля историческим днем, так как Венгрия одобрила заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Кристерссон заявил, что Швеция готова взять на себя ответственность в НАТО.

Венгрия в понедельник, 26 феврая, стала последним членом НАТО, который одобрил заявку Швеции 2022 года на вступление в альянс.

В ходе заключительного голосования 188 депутатов венгерского парламента выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали.

Одобрение заявки Швеции 26 февраля анонсировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В начале февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты ожидают от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. По его словам, Вашингтон не собирается прибегать к угрозам, но его терпение «небезгранично».

Ранее сообщалось, что Венгрия подпишет соглашение со Швецией в военной сфере.