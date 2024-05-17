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Стало известно, кто сменит Игнашевича в «Балтике»

Legalbet: тренер Новиков может сменить Игнашевича в «Балтике»

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РИА Новости

Кирилл Новиков может сменить Сергея Игнашевича на посту главного тренера калининградской «Балтики». Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на своего журналиста Анара Ибрагимова.

О возможном уходе Игнашевича сообщали СМИ. Ожидается, что он придет на смену Владимиру Федотову в ЦСКА, тогда как Федотов, в свою очередь, уйдет в казанский «Рубин». Стоит отметить, что в армейском клубе опровергают слух о возможной отставке Федотова.

Кирилла Новикова болельщики помнят, в первую очередь, по работе в столичном «Динамо» — он возглавлял бело-голубых с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года. В настоящее время он является главным тренером нижнекамского «Нефтехимика».

Что касается Игнашевича, «Балтика» под его руководством борется за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) — после 28-ми туров калининградцы идут на 15-м месте, на три балла отставая от зоны стыковых матчей. При этом команда успешно выступает в Кубке России: в финале Пути регионов она сенсационно выбила из борьбы «Спартак» и теперь в Суперфинале сразится за трофей с петербургским «Зенитом».

Ранее было названо главное открытие сезона в РПЛ.

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