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Советник Саркози: нужно решить проблему со сносом советских памятников на Украине

Советник Саркози Кларсфельд осудил снос памятников на Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил в соцсети X, что молчание европейских стран о сносе советских памятников и переименовании проспектов в честь националистов на Украине является противоречивым.

В своем посте он высказал мнение, что потенциальная война между западными странами и Россией была бы мировой войной, которая разрушила бы Европу на ближайшие десятилетия, как и две предыдущие мировые войны. Кларсфельд подчеркнул, что в случае конфликта на Украине разумное решение можно найти.

Правозащитник считает, что сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, но не вступать в войну с Россией, как этого хочет от нее Киев.

«Европа была построена на победе над нацизмом и противоречиво то, что сегодняшняя Европа добровольно молчит, в то время как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом, воздвигает статуи, называет стадионы и проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и истребили десятки тысяч еврейских семей», — написал он.

По его словам, это нельзя скрывать бесконечно, и проблему необходимо решить, если Украина планирует присоединиться к Евросоюзу.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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