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США сбили ракеты хуситов, уничтожили беспилотные катера

СЕНТКОМ: ракеты, беспилотные катера и беспилотник хуситов были сбиты

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Khaled Abdullah/Reuters

26 февраля США ликвидировали огнем три беспилотных надводных катера, две противокорабельные крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат, принадлежащие мятежникам-хуситам в Йемене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM).

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило о намерении наносить удары по территории Израиля и блокировать проход судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

С начала ноября прошлого года хуситы осуществили атаки на множество гражданских судов в регионе Красного моря и Аденском заливе.

Более половины британских ритейлеров и экспортеров понесли убытки из-за перебоев в морской торговле, вызванных атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные опроса Британской торговой палаты (BCC) среди более 1000 компаний.

Если атаки хуситов продолжатся, дополнительные издержки могут усилить инфляцию в Британии. В связи с этим парламентарии в Британии призывают правительство поддержать бизнес.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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Удары США по хуситам
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