Шольц раскрыл последствия вступления Швеции в НАТО

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО, назвав это общей победой. На своей странице в соцсети Х он написал, что присоединение Стокгольма к альянсу укрепит безопасность Европы.

«Путь Швеции в НАТО открыт — это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира», — написал канцлер Германии.

До этого парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. За одобрение документа проголосовали 188 депутатов, против — шесть депутатов.

После нескольких месяцев промедления Венгрия стала последней страной из 31 члена альянса, ратифицировавшей вступление в НАТО Швеции.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.

Ранее шведский премьер оценил решение парламента Венгрии по заявке Стокгольма в НАТО.