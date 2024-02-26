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Шольц раскрыл последствия вступления Швеции в НАТО

Шольц заявил, что вступление Швеции в НАТО усилит безопасность Европы и мира

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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО, назвав это общей победой. На своей странице в соцсети Х он написал, что присоединение Стокгольма к альянсу укрепит безопасность Европы.

«Путь Швеции в НАТО открыт — это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира», — написал канцлер Германии.

До этого парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. За одобрение документа проголосовали 188 депутатов, против — шесть депутатов.

После нескольких месяцев промедления Венгрия стала последней страной из 31 члена альянса, ратифицировавшей вступление в НАТО Швеции.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО.

Ранее шведский премьер оценил решение парламента Венгрии по заявке Стокгольма в НАТО.

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