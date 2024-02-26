Министр обороны Эстонии предложил забрать у всех боеприпасы и отдать Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех из запасов все боеприпасы, чтобы отдать Киеву. Его слова приводит The Guardian.

«Основной-основной приоритет — принять решения относительно того, чтобы забрать все, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине», — сказал Певкур.

25 января министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна будет выступать с посылом, что все страны Евросоюза должны внести свой вклад в поставку одного миллиона снарядов Украине. 3 февраля Певкур заявил, что противотанковые ракеты Javelin, переданные Эстонией, прибыли на Украину.

До этого Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к концу марта-апреля в Европе произведут миллион единиц боеприпасов.

Ранее в Эстонии обсудили передачу замороженных российских активов Украине.